Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yeni yılda hava nasıl olacak? | 2021 yılının kurak geçeceği uzmanlarca ifade ediliyor. Bu sebeple milyonlarca kişi yağmur ve kar yağıp yağmayacağını sık sık araştırıyor. Bu hafta yılbaşı sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar kısıtlama öncesinde yılbaşında havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yeni yılda hava nasıl olacak? | Yılbaşı hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu
2021 yılına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi bu sene yılbaşı haftasını evlerinde geçirecek. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe saat 21.00’de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi 05.00’te sona erecek. Sokak kısıtlaması olsa da milyonlarca kişi hem kuraklık sebebiyle hem de kar yağar mı umuduyla havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yılbaşında hava nasıl olur?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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