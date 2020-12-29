2021 yılına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi bu sene yılbaşı haftasını evlerinde geçirecek. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe saat 21.00’de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi 05.00’te sona erecek. Sokak kısıtlaması olsa da milyonlarca kişi hem kuraklık sebebiyle hem de kar yağar mı umuduyla havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yılbaşında hava nasıl olur?

Yılbaşında hava nasıl olacak?

Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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