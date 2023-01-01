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Siyaset Yılbaşında da ters düştüler! Saadet Mekke'nin Fethi'ne CHP alkollü kutlamaya çağırdı
Siyaset

Yılbaşında da ters düştüler! Saadet Mekke'nin Fethi'ne CHP alkollü kutlamaya çağırdı

Antalya'da bilboardlara asılan yılbaşı afişlerinde ilginç görüntüler oluştu. 6'lı masadan Saadet Partisi Antalyalıları Mekke'nin Fethi'ne davet ederken, hemen yanı başındaki duyurudaysa CHP alkollü kutlamaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 11:53:00 -
Yılbaşında da ters düştüler! Saadet Mekke'nin Fethi'ne CHP alkollü kutlamaya çağırdı

 yeniakit.com.tr 

6'lı masa üyelerinden Saadet Partisi ile CHP yılbaşı gecesinde de ters düştü.

Antalya'da bilboardlara asılan duyurularda ilginç görüntüler oluştu.

Biri alkole diğeri Mekke'nin Fethi'ne çağırdı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları içkili kutlamaya davet etti.

CHP'li Böcek'in duyurusunun hemen yanına ise Saadet Partisi'nin hazırladığı afiş asıldı. CHP'nin ittifak ortağı Saadet kentte yaşayanları Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Mekke'nin Fethi programına davet etti.

CHP ile Saadet'in birbirine zıt görüşleri sosyal medyada da gündem oldu.

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