Gündem Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak
Gündem

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı. Batı özentisi seküler kesimin hayatımıza dahil ettiği “Noel” ve “Yılbaşı” sebebiyle İstanbul’da on binlerce polis ek mesai yapacak.

Yeni yıla sayılı saatler kala ülke genelinde tedbirler alındı. Batı özentisi seküler kesimin hayatımıza dahil ettiği “Noel” ve “Yılbaşı” sebebiyle polisler karda kışta yine ek mesai yapmak zorunda kalacak.

İstanbul Valiliği de yılbaşı kutlamalarının huzur içinde gerçekleşmesi için alınan önlemleri açıkladı.

Kutlamalar sırasında vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER

Yılbaşı öncesi kentte alınan önlemleri İstanbul Valiliği açıkladı.

"İstanbul'da yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yeni yılın mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır." ifadeleriyle Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede ise şunlara yer verildi:

"Bu tedbirler kapsamında:

- Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz;

- Bin 661 noktada; 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır.

- Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli bin 304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır.

- AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır.

- Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir.

- Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir.

- Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

- Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

- Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12.00'a kadar yasaklanmıştır."

Ggnnxlm

Tutmasın o zaman bırakın evlerinde tatil yapsınlar polisler bir tanesi bile çıkmasın sokağa. Sanki yılbaşı dışında sokaklar çok güvenli İstanbul’da.

Sayın içişlerine sesleniyoruz

Yılbaşı kutlaması ülke genelinde iptal edilmeli. Birileri eylenip kafayı çekecek diye tüm ülkenin güvenliği tehlikeye atılamaz.
