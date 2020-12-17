Yılbaşına sayılı günler kala koronavirüs salgınını önlemek adına sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yılbaşını başka şehirde geçirmeyi planlayan vatandaşlar “Yılbaşında seyahat yasağı var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yolculuk yapılabilir mi?” sorularının cevabını araştırmaya başladı.

Yeni yıla girme heyecanı yaşanırken yılbaşında şehirler arası seyahat etme düşüncesi olanlar yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını bildirdi.

Yılbaşı öncesi seyahat yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca şehirler arası özel araçla seyahat yapılıp yapılmayacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir.

Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir diye konuştu.