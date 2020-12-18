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Yaşam Yılbaşı öncesi eş zamanlı kaçak alkol operasyonu
Yaşam

Yılbaşı öncesi eş zamanlı kaçak alkol operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 9 ile yapılan eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken 88 ton sahte alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:13:00 -
Yılbaşı öncesi eş zamanlı kaçak alkol operasyonu

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 9 ilde kaçak alkol operasyonu yapıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 88 ton geçirildi.

Eş zamanlı kaçak alkol operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan 63 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Merkezli Bilecik, Giresun, Mersin, Niğde, Muğla, Antalya, Samsun, Kocaeli'de yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

51 şüpheli gözaltına alındı

Baskında, polisin yaklaşık 6 aydır takip ettiği kaçak alkol şebekesinden 51 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bakın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton sahte alkol, 6 damıtma makinesi ile 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 12 kişinin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

88 ton sahte alkol ele geçirildi

Öte yandan, kaçak ve sahte içki soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Polisinin son 6 ayda gerçekleştirdiği ana ve ara operasyonlarda ele geçirilen alkol miktarı da ortaya çıktı. Yapılan onlarca operasyonda sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkolün ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen 88 ton sahte alkol, ile 16 bin 500 şişe İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kumkapı’daki deposunda sergilendi.

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