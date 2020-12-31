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Gündem Yılbaşı öncesi ekipler sahaya indi! İstanbul'da dev uygulama
Gündem

Yılbaşı öncesi ekipler sahaya indi! İstanbul'da dev uygulama

Yılbaşı öncesi İstanbul'da çok sayıda güvenlik gücünün katılımıyla 'Kurt Kapanı' denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:06:00 -
Yılbaşı öncesi ekipler sahaya indi! İstanbul'da dev uygulama

Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personeli katıldı.

Denetim yapılan noktalardan birisi de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı.

Denetimlere katılan narkotik köpeği "Aspar" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetim yapılan Fatih Millet Caddesi'nde de durdurulan araçlar arandı, şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Bozo" araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

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