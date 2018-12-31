Yılbaşı kutlaması haramdır

İsmail Uğur Ankara

Zulmün ve sömürünün merkezi Hristiyan Batı’nın kutladığı Noel Yortusu’nun Müslümanlar tarafından ‘yılbaşı kutlamaları’ adı altında kutlanmasını eleştiren ilahiyatçılar ve sosyologlar, “İnsani yardımda dünyaya örnek olan, vicdan ve merhamet timsali, İslam coğrafyalarının ve tüm mazlumların umudu haline gelmiş bir ülkenin fertleri nasıl olur da Hristiyan âdetlerini kutlar. Bütün Müslümanlar bizi rol model olarak görürken, Batı’ya ve batıla özenmek bu millete yakışmıyor” dediler.

Biz Müslümanların rol modeliyiz

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Din Sosyolojisi Profesörü Ejder Okumuş, “Şu günlerde sokaklarımız bazı Batı ülkelerini bile geride bırakacak eğlence hazırlıklarıyla dolmuş durumda. Türkiye’yi hiç bilmeyen birisi gelse burayı bir Hristiyan ülkesi sanabilir. Kendi öz değerlerimiz dururken Batı’ya öykünmek niye. Biz Müslüman toplumların rol modeliyiz. Bu misyona yakışır bir tavır sergilememiz gerekiyor. Batı özentisinden kurtulup Müslümanca bir duruş sergilemeliyiz” dedi.

Türkiye’ye yakışmıyor

Ankara Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mustafa Aşkar, “Batı’yı tanımış birisi olarak şunu gördüm; hiçbir Hristiyan bir Müslüman ibadetini veya ritüelini yapmaz, Müslüman adetlerini yaşamaz. Hristiyan Batı’yı bile geride bırakacak bir kutlama çılgınlığı yaşanıyor. İslam’ın bayraktarlığını yapan ülkemize Hristiyan Batı özentiliği hiç yakışmıyor” diye konuştu.

Müslüman gibi yaşamalıyız

Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, “İnsanlığı kana ve gözyaşına boğan Batı’nın sömürü düzenine karşı mücadele eden Müslümanların Batı taklitçiliği yapması trajikomik bir durumdur. Müslümanların içinde bulundukları sefil durumdan kurtulmasının çaresi, Batı’ya ve batıla özenmek değil, Müslümanca bir hayatı benimsemesinden geçer. Müslümanların Batı özentili aşağılık kompleksinden bir an önce kurtulması gerekiyor” dedi.

Yabancılaştığımızın göstergesi

İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, “Yılbaşı kutlamaları gerçekten bizim hem Türklüğümüz hem Müslümanlığımız hem Anadoluculuğumuz ile ters düşen bir görüntü arz ediyor. Bu aynı zamanda değerlerimizi unuttuğumuzun da göstergesi” diye konuştu.

Hayatımız değil, adımız Müslüman

Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Müslümanlar bugün perişan halde ise nedenlerinden biri Hristiyanlara benzeme çabasıdır. Adımız Müslüman ama yaşantımıza bakıldığında bir Hristiyan’dan farkımız yok. Müslümanlar ne zaman Müslüman gibi yaşamaya başlarsa İslam coğrafyalarının yükselişi ancak o zaman başlar” şeklinde konuştu.