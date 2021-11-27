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Yerel Yılbaşı için hazırlamışlar: Tam 4 ton ele geçirildi!
Yerel

Yılbaşı için hazırlamışlar: Tam 4 ton ele geçirildi!

Silivri'de, üretiminin yapılığı depoya yapılan baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:35:00 -
Yılbaşı için hazırlamışlar: Tam 4 ton ele geçirildi!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki eğlence mekanlarına yılbaşı öncesi dağıtılmak üzere Silivri'de bir depoda sahte alkol üretiminin yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki depoda üretilen sahte alkolün Beylikdüzü'nde bulunan bir başka depoya taşınarak, burada etiketlendikten sonra piyasaya dağıtıldığını belirledi.

3 kişi gözaltına alındı

Silivri ve Beylikdüzü'ndeki depolara eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dağıtım yapmak üzere sahte alkolün yüklendiği kamyonet, depodan çıkış yapacağı sırada durduruldu.

Tam 4 ton!

Depoda bidonlara doldurulmuş halde 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkolün doldurulduğu bidonlara, piyasada bilinen etil alkol etiketleri yapıştırılarak orijinal süsü verildiği belirlendi. Ele geçirilen sahte alkol ile üretimin yapıldığı malzemeler, kamyona yüklenerek emniyetin Kumkapı'da bulunan deposuna götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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