Yılbaşı eğlence değil, sınav

Uzmanlar ve ilahiyat çevreleri, yılbaşı kutlamalarının Müslümanlar açısından yalnızca sosyal bir etkinlik olarak değil, aynı zamanda inanç ve değerler bağlamında bir muhasebe konusu olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

ZAMAN EMANETTİR

İslam inancında zamanın sıradan bir akış değil, kıymetli bir emanet olduğu vurgulanırken; bir yılın sona ermesinin eğlenceyle değil, muhasebe ve tefekkürle karşılanması gerektiği ifade ediliyor. Takvim yapraklarının değişmesinden ziyade, geçen sürede insanın neyi nasıl yaşadığına odaklanılması gerektiği belirtiliyor. Yılbaşı gecesinin ise çoğu zaman bu bilinçten uzak bir şekilde; ölçüsüz eğlence, israf ve İslami değerlerle örtüşmeyen alışkanlıkların normalleştirildiği bir zemine dönüştüğü eleştirileri dile getiriliyor.

ŞANS SAFSATASI

Yılbaşı döneminde artan talih oyunu reklamları ve “büyük ikramiye” söylemleri de eleştirilerin odağında yer alıyor. Emek vermeden kazanma beklentisinin, çalışmayı ve alın terini değil; tesadüf ve talihi yücelten bir anlayışı beslediği ifade ediliyor. İslam’da kazancın helal yol ve emekle anlam kazandığına işaret eden ilahiyatçılar, sonucu belirsiz ve başkalarının kaybı üzerine kurulu talih oyunlarının kul hakkı, israf ve haram kazanç riskini barındırdığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle İslam âlimlerinin bu tür uygulamalara karşı net bir duruş sergilediği hatırlatılıyor. Kısa süreli heyecanlar uğruna yapılan harcamaların yalnızca bireysel bütçeleri değil, toplumsal tüketim alışkanlıklarını da olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bir gecelik umutla yapılan harcamaların, çoğu zaman uzun süren hayal kırıklıklarına dönüştüğü ifade ediliyor.

YILBAŞI NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre yılbaşı, Müslümanlar için başka kültürlerin ritüellerini taklit etme zamanı değil; aksine şükür, dua ve sorumluluk bilinciyle geleceğe hazırlanma vesilesi olmalı. Gerçek kazancın şans oyunlarında değil; ahlakta, emekte, helal lokmada ve sağlam bir aile yapısında olduğu vurgulanırken, yeni bir yılın gürültü ve beklentiyle değil; niyetlerin gözden geçirilmesi, hatalardan ders çıkarılması ve daha iyi bir insan olma iradesiyle karşılanması gerektiği ifade ediliyor. Değerlendirmelerde öne çıkan ortak mesaj ise şu şekilde özetleniyor: “İslam’da kurtuluş; sayılarda değil, istikamettedir.”