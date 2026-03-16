Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor! Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma Kinleri, nefretleri dinmiyor! Hamaney'den sonra uçağını da vurdular Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ABD’de kriz başladı! İran'a saldırıların maliyeti belli oldu Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite Umudun adresi Türkiye: ‘Fecr-i Sadık Yakındır!’ İsrail bir aileyi katletti! Filistin’den ‘Savaş suçu’ vurgusu İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! CHP’li başkanın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Afrika’dan Gaziantep'e yolculuk Takkeli Cılıbıt misafir geldi

Afrika'dan Gaziantep'e yolculuk Takkeli Cılıbıt misafir geldi

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te ilk kez görülen "takkeli cılıbıt" kuşu, Türkiye'de kaydedilen 504. tür oldu.

Tür çeşitliliği bakımdan zengin olan ve Türkiye'nin dört bir yanından kuş gözlemcisini ağırlayan Hancağız Barajı'nda "takkeli cılıbıt" (Thinornis tricollaris) kuşu görüldü.

Fotoğrafçı Yakup Yener tarafından kaydedilen tür, Türkiye'de görülen 504. tür olarak kayda geçti. Türkiye'de ilk kez görülen kuşun duyulmasının ardından Hancağız Barajı, çok sayıda gözlemciyi misafir etti.

Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç mevsiminde sulak alanları ziyaret ettiğini ifade ederek, Hancağız Barajı'nda "dövüşken kuş türleri"nin arasında farklı bir tür gördüğünü ve yaklaştığında ise "takkeli cılıbıt"ı gördüğünü kaydetti.

Türkiye için çok özel bir ana tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu belirten Yener, Hancağız Barajı'nın kuş gözlemcilerine güzel sürprizler yapmaya devam ettiğini bu nedenle alanın ava kapatılmasını istedi

Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan "takkeli cılıbıt", kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen belirgin beyaz tacıyla dikkati çekiyor.

Çoğunlukla yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik hareketler sergileyebilen ve "forbes cılıbıtı" ile benzerliği bulunan "takkeli cılıbıt", beyaz renkli alnı ve daha ince göğüs bandıyla benzerlerinden ayrılıyor.

