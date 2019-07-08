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Yılanlı yolu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:21
Yılanlı yolu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı mevkii yolu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine girdi.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamlanan 15 km’lik Yılanlı mevkii yolu, 2. Kat sathi çalışmalarının ardından modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Muğla genelinde sorumluluk alanlarımızdaki yollarda çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Menteşe ilçemize bağlı Yılanlı mevkiinde 15 kilometre uzunluğunda 2. Kat sathi kaplama çalışmaları ekiplerimizin yoğun mesaisi sonucunda kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Şu anda yol çift yönlü olarak trafiğe açık durumda olan yolumuz yenilenen yüzü ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor” denildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:21
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