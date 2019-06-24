Yılanların aşk dansı kamerada Mardin’in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların aşk dansı kameraya yansıdı.



Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit isimli vatandaş, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. Babayiğit, ilk defa dans eden yılanları gördüğünü belirterek "Bu anları cep telefonu kamerası ile çektim. Sonra onlara zarar vermeden oradan ayrıldım" dedi.

Uzmanların, yılanların bu hareketini çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.