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Aktüel

Yılanın soktuğu 700 kiloluk büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:27:08 -
Yılanın soktuğu 700 kiloluk büyükbaş hayvan telef oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

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