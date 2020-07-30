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Aktüel

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Yılanın hayvanları sokması ahırın güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:43:29 -
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta besicilik yapan kişinin kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı yılan sokması sonucu telef oldu.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Horasan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 yıl önce besi ahırı kurdu.

Horasan'ın her biri 600-700 kilogram ağırlığındaki 3 büyükbaş hayvanı, son 3 ay içinde yılan sokması sonucu telef oldu.

Hem güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi hem de veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde hayvanların yılan sokması sonucu telef olduğu belirlendi.

Besici Horasan, AA muhabirine, 6 yıldır besi ahırının olduğunu, yılan sokmasına ilk kez şahitlik ettiğini söyledi.

Çiftliği, devlet desteğiyle kurduğunu anlatan Horasan, son olarak 4 gün önce bir büyükbaş hayvanının yılan sokması sonucu telef olduğunu belirtti.

Horasan, "Son 3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu. Yılan 3 metreydi. Kamerayı incelediğimizde görüntülerde yılan hayvanın bedenine dolanıyor ve zehirlenerek olduğu yere düşüyor." dedi.

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