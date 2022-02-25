Yılan Adası nerede? Yılan Adası haritada nerede? Yılan Adası nereye, hangi ülkeye bağlı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rusya, operasyonunu ikinci gününde de hava saldırılarına devam etti. Rusya'nın saldırılarında bugün 57 kişi öldü 169 kişi de yaralandı.

Yılan Adası’nı Rusya aldı mı?

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Yılan Adası’nın Rusya tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yılan’ın, işgalcilerin deniz silahları ve savaş uçakları bombalamasının ardından altyapısı tahrip edildi. Ayrıca Silahlı Kuvvetler askerleri ile iskelet üzerinde bulunan sınır muhafızları ile olan bağlantı da kopmuştu. Edinilen bilgilere göre Yılan Adası ele geçirildi.

Yılan Adası nerede?

Yılan Adası veya Serpent Adası (Rumence: Insula ?erpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya tarafından işgal edilmiştir.

Yılan Adası haritadaki yeri nerede?

Rusya-Ukrayna savaşı son dakika haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor. Rus birliklerinin ilerleyişi birçok bölgede durduruldu" dedi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'ya ait 7 uçak, 6 helikopter, 30'dan fazla tank ve 800'den fazla asker öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği "Rusya Savaş uçakları ile Kiev’i bombalamak istedi. Şu an tüm uçaklar imha edildi" açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, bazı güvenlik güçlerinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu aktardı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklanan sayılara göre, Rus Ordusu saldırılarında toplamda 57 kişi hayatını kaybetti. 169 kişi de yaralandı.