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Ekonomi Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti! Cevdet Yılmaz duyurdu
Ekonomi

Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti! Cevdet Yılmaz duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-06 15:22:00 -
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişti! Cevdet Yılmaz duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Buna göre enflasyon beklentisi değişti.

Orta Vadeli Program'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65

OVP'de enflasyon hedeflerini açıklayan Yılmaz, Enflasyonda geçici bir yükseliş söz konusu. 2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını bekliyoruz. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin %33,0, 2025 yıl sonunda %15,2, 2026 yıl sonunda %8,5 olmasını bekliyoruz." dedi.

Büyüme tahmini

OVP'de 2024 büyüme tahmini yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 oldu. 2023 için büyüme tahmini ise yüzde 4,4 oldu. Büyümede tahminlerin yüzde 5'in altında kalmasının nedeni deprem koşulları olmuştur.

İşsizlik tahmini

Kişi başına gelirin 2024'te 12,875, 2025'te 13,717, 2026'da 14,855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz.
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