Yıkım sırasında kepçe operatörü yere yıkıldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yıkım çalışması yapan kepçe operatörünün sürücüsü, binadan düşen tahta parçasının aracın camını parçalaması nedeniyle yaralandı. Ayağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsi kaza Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü Muhammet B., bir süredir yıkımı devam eden binanın yıkımını yaparken kaza yaşandı. Binadan kopan tahta parçaları aracın camını parçalayarak talihsiz adamın ayağının üzerine düştü. Kepçe operatörü Muhammet B.'nin ayağı kesildi. Kaza alanına çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammet B. kepçeden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

