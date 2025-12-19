  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

İstanbul ve Marmara’da yılbaşı sürprizi! Uzmanı kar yağışı için tarih verdi

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

ABD’de Siyonist Lobiler Tartışması: “Açık Mesajlar Krizin İşareti mi?” Prof. Selman Öğüt yazdı

Emperyalist Cumhuriyet’e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması

Siyaseti bırakıyor mu? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

İstanbul’daki uyuşturucu baskınında şok gelişme: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak
Yaşam Yıkım alanı savaş yerine döndü! İşçiler satırla birbirine girdi
Yaşam

Yıkım alanı savaş yerine döndü! İşçiler satırla birbirine girdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binada başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı, satırın kullanıldığı kavga çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binada yapılan söküm çalışmaları sırasında ortalık bir anda karıştı.

 

Eline satırı aldı

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi.

Avcılar’da iki grup birbirine böyle girdi
Avcılar’da iki grup birbirine böyle girdi

Yaşam

Avcılar’da iki grup birbirine böyle girdi

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Avcılar’da otomobil apartman bahçesine uçtu!
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Avcılar’da otomobil apartman bahçesine uçtu!

Yerel

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Avcılar’da otomobil apartman bahçesine uçtu!

Kaçak avcılar cezadan kaçamadı!
Kaçak avcılar cezadan kaçamadı!

Yerel

Kaçak avcılar cezadan kaçamadı!

Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada
Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada

Gündem

Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23