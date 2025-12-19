Yıkım alanı savaş yerine döndü! İşçiler satırla birbirine girdi

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binada yapılan söküm çalışmaları sırasında ortalık bir anda karıştı.

Eline satırı aldı

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi.