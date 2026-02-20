Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen çoğu kişi; Fiat, Chery, Renault, Skoda ve Opel dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listesine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Fiat otomotiv şirketinin ilgi çekici araçlarından biri de Egea Cross. Güncel kampanyaları incelendiğinde ise, tüm donanımlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat olmaz dedirtti denilmesine yol açabiliyor. Peki, Egea Cross araçtaki kampanyanın detayları neler?