  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizemli hayırseverden bedava 6 bin ekmek Türkiye’nin yakın dostuna büyük şok! Rüşvet skandalı patlak verdi: Katar anlaşmasını derhal iptal edin 'Hayta İsmail' yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği çok şaşırttı! Altında son gün şoku! Fiyatın gidişatı tersine döndü Dolar ve Euro'da son durum! İlk başörtülü vali olarak biliniyordu! Yeni görevi olay olan Kübra Güran Yiğitbaşı sessizliğini bozdu İlk teravihte doldu taştı Selimiye cemaatini cemaat camisini özlemiş
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Fiat otomobil markası, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil üreticilerinden biridir. Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde ise, tüm Egea Cross donanımlarda indirim olduğu görüldü.

#1
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almayı düşünen çoğu kişi; Fiat, Chery, Renault, Skoda ve Opel dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listesine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Fiat otomotiv şirketinin ilgi çekici araçlarından biri de Egea Cross. Güncel kampanyaları incelendiğinde ise, tüm donanımlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat olmaz dedirtti denilmesine yol açabiliyor. Peki, Egea Cross araçtaki kampanyanın detayları neler?

#2
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

TÜM EGEA CROSS DONANIMLARDA İNDİRİM Fiat otomotiv şirketi, 2026 Şubat ayında Egea Cross aracın tüm donanımlarında indirim olduğunu duyurdu. Açıklanan listedeki indirim tutarları 100.000 TL ve 50.000 TL olarak açıklandı. Listeye göre en uygun Egea Cross araç, Street donanım 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ versiyon. Nakit indirimli fiyatı 1.319.900 TL. Bu araçta 100.000 TL indirim mevcut.

#3
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

FIAT EGEA CROSS ARAÇ FİYAT LİSTESİ Fiat Egea Cross aracın güncel fiyat listesi incelendiğinde, kredi kampanyalı ve nakit indirimli fiyat olduğu görüldü. Kredi kampanyalı fiyat, nakit indirimliden yüksek olarak ön plana çıkıyor. Buna göre, arada bazı donanımlarda 100.000 TL, bazılarında 50.000 TL indirim oluyor. Peki, Fiat Egea Cross aracın güncel fiyat listesi ne durumda? Aşağıda 20 Şubat 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

#4
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.419.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.319.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.719.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.669.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Donanımı: Urban. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.429.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.379.900 TL. İndirim: 50.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Urban. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.759.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.709.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.489.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.439.900 TL. İndirim: 50.000 TL.

#6
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.879.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.779.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.549.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.499.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.989.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.939.900 TL. İndirim: 50.000 TL.

#7
Foto - Otomobil devi yok artık dedirtti: Tüm donanımlarda büyük indirim!

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Lounge. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.879.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.779.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.549.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.499.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.989.900 TL. Nakit İndirimli Fiyatı: 1.939.900 TL. İndirim: 50.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!
Gündem

Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, ABD'li Siyonist kongre üyesi Lindsay Graham için Ramazan'ın ilk gününde dansözlerle özel bi..
WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi
Gündem

WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi

'Casperlar' suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Adliyede görevli olan zabıt kâtibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23