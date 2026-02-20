  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı! Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur! Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız ABD'den Türkiye'ye teşekkür Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Yerel Ramazanda en son iftarı onlar yapıyor
Yerel

Ramazanda en son iftarı onlar yapıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ramazanda en son iftarı onlar yapıyor

Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan Katran ailesi, yakınlarıyla birlikte Yeni Mahalle Şehit Er Celil Sarıkaya Sokak'taki evlerinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

Kuru fasulyeden pilava, tavuk ızgaradan patlıcan kebabı ve baklavaya kadar birçok yemeği ramazan sofralarına taşıyan aile, saat 19.03'te ezanın okunmasıyla birlikte dua edip oruç açtı.

Ev sahibi Metin Katran, AA muhabirine, yine bir ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çok güzel bir sofra kurduklarını ifade eden Katran, "Belediye başkanımız ile birlikte ailemiz ile birlikte ramazanımızın ilk iftarını açtık. Oruçlarımızı Allah kabul etsin." dedi.

Katran'ın eşinin kardeşi Murat Akpolat da kalabalık bir sofrada Gökçeada'da oruç açtıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İftara eşi Zühre Atalay ile katılan Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ise Türkiye'nin büyük adası ve en batısı olan Gökçeada'da oruç açtıklarını belirterek, "Bastığımız yer en son yer Gökçeada. Metin Katran ailesinin misafiri olduk. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımız kabul etsin. Bizim soframızın zenginliği bu. Tüm Türkiye'mize Gökçeada'dan selam olsun, hayırlı ramazanlar." ifadesini kullandı.

THY’den Ramazan’a özel iftar menüsü
THY’den Ramazan’a özel iftar menüsü

Seyahat

THY’den Ramazan’a özel iftar menüsü

Türkiye’den Bişkek’te toplu iftar!
Türkiye’den Bişkek’te toplu iftar!

Aktüel

Türkiye’den Bişkek’te toplu iftar!

Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle!
Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle!

Oruç

Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23