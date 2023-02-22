Yıkılmayan binaların sırrı ne? İşin uzmanı açıkladı

İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı, yıkılmayan binaların sırrı ne? Çürük ve sağlam beton farkı nedir? sorularına açıklık getirdi.

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk olan çürük ve sağlam beton arasında hangi farklar var sorusunu cevapladı. İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı'nın açıklamalraı şöyle: Şu an artık hazır beton kullanılıyor. Normal dökmek daha zor. Hazır Beton Birliği var burada bir kalite güvenliği sistemi var. Hazır beton kullanmak bu yüzden çok daha iyi.

Betonu düzgün üretildi diyelim. Yerine gidene kadar ya da su katılması gibi olaylar yaşanabilir. Yapı denetim numune alıyor ve gidiyor. Biz aslında betonarme bina yapmayı beceremiyoruz bunu kabul edelim. İlk zemin katta en önemli yeri etriyedir. Bunlara çok önemli. Zemin etütü çok önemli. Her zemine bina yapabilirsiniz. Denize bile. Yeterki yaptığınız bina zemine uygun olsun. Küçük bir bina yapıyorum diyelim. Altta sıvılaşma olayı var diyelim. Enjeksiyon yapmak istiyorum. Zemine çimento basıyorsunuz yani. Alttaki suyu kurutuyorsunuz.

Kandilli'de tezimi yazarken deprem oldu. O esnada oraya Japonlar o bölgeye geldi. Tezi bırakıp sahaya indik. Daha sonra 2000 yılında Japonya'ya gittim ve teknolojileri gördüm. Biz de mimar mühendisler var mesela. Japonya'da binalarla sadece mimarlar ilgileniyor.

Sismik izalatör

Sürtünme ve kauçuk esaslı iki tane sismik izolatör var dünyada. Bize kuvvet yerden geliyor. Bu kuvvet geldiğinde izolatörler duruyor ve yapı böylece çok az oynuyor. Hastanalerde kullanımı zorunlu. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok.

Biz deprem sonrası hepsini inceledik. 11'inde sismik izolatör vardı. Hiçbirinde yapısal bir hasar yok. Elbistan'daki hastanenin mühendisi bana depremde ameliyatın devam ettiğini söyledi. Evdeyken çok kötü hissetmiş. Hastaneye göreve geldiğinde ise çok daha az hissettiğini söylüyor. Duvarda çatlaklar gözlemledik sıva çatlağı gibi. Tek tek dolaştık hepsini.

Yapmakla yapmamak arasında maaliyet olarak yüzde 3 ile 5 arasında bir fark vardır büyük projelerde.