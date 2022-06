Yıkılma tehlikesi bulunan iki odalı evde yaşayan aile yardım bekliyor

Batman merkez Çamlıca Mahallesi’nde eşi, 3 çocuğu, görümcesi, kayını, kayınvalidesi ve cilt kanseri kayınpederiyle iki göz odalı çökme tehlikesi bulunan derme çatma bir evde yaşanan Elif Gültekin, kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Evlerinin duvarları ve tavanında derin çatlakların oluştuğunu, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini belirten Gültekin, gerekli yerlere başvuru yapmalarına rağmen henüz olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Kayınpederinin emekli maaşıyla geçindiklerini, maddi imkânsızlık nedeniyle evlerini onaramadıklarını ifade eden Gültekin, özellikle yağışlı ve soğuk günlerde ciddi mağduriyetler yaşadıklarını kaydetti.

“Evimizin çökme tehlikesi var”

Evlerinin her an üzerlerine çökeceği endişesini taşıdıklarını vurgulayan Gültekin, “Bir evde 9 kişi yaşıyoruz. Kaynanam, kayınpederim, eşim, görümcem, kayınım bir de 3 çocuğumla yaşıyoruz. Maalesef evimizin çökme tehlikesi var. Her yağmur yağdığı zaman evi su basıyor. Kayınbabamın BAĞ-KUR maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Ama bu maaşla da evi tamir ettiremiyoruz.” dedi.

Elif Gültekin

“Evimizin onarılmasını istiyoruz”

Kayınbabasının hastalığından dolayı eşinin çalışamadığını, bu yüzden çok zor durumda olduklarını dile getiren Gültekin, şunları söyledi:

“Yetkililerden ve hayırseverlerden tek istediğimiz evimizin onarılmasıdır. Çünkü evimiz çökme tehlikesinde. Evimiz rutubet ve nemden dolayı kayınpederimi devamlı hastaneye kaldırmak zorunda kalıyoruz. Maalesef çok zor durumdayız. Evimiz onarılsa güzel olur. Doğru dürüst bir erzakımızı bile alamıyoruz. Babasının hastalığından dolayı eşim çalışamıyor. Devamlı hastaneye götürüp getiriyoruz. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz.”(İLKHA)