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Gündem Yıkılan binalarla ilgili 9 kişi yakalandı
Gündem

Yıkılan binalarla ilgili 9 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın depremde yıkılan ve ağır hasarlı binaları yapanlar hakkında başlattığı soruşturmada 11 kişiye gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:23:00 -
Yıkılan binalarla ilgili 9 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı. Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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