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Yerel Yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti
Yerel

Yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti

Tunceli’de yıkanmak için su dolu çukura giren Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani isimli çoban hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 19:43:00 -
Yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yıkanmak içi su dolu derin çukura giren çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçenin Işıkvuran köyündeki Cemalyurdu Yaylası'nda Afganistan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani isimli çoban, hayvanları otlattığı alana yakın bir yerde yıkanmak için göl gibi gözüken su birikintisinin olduğu çukura girdi.

Afgani'nin bir süre sonra sudan çıkmadığını anlayan yayladakiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekipleri Afgani'yi bulmak için çalışma başlattı.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan çoban Afgani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ovacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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