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Gündem 'Yıkanıyorum, temizlenemiyorum anne' deyip intihar etmişti! İğrenç olayda skandal karar
Gündem

'Yıkanıyorum, temizlenemiyorum anne' deyip intihar etmişti! İğrenç olayda skandal karar

Tekirdağ'da 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan ve "yıkanıyorum yıkanıyorum temizlenemiyorum anne" diyerek intihar eden Ahmet Emre Yıldır'ın 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:39:00 -
'Yıkanıyorum, temizlenemiyorum anne' deyip intihar etmişti! İğrenç olayda skandal karar

Tekirdağ'da 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan ve "yıkanıyorum yıkanıyorum temizlenemiyorum anne" diyerek intihar eden Ahmet Emre Yıldır'ın 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı.

 

Mahkemenin 26 yıl hapis cezası kararına sanık avukatları itiraz etti. İtiraz incelemesini, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi gerçekleştirdi. İtiraz incelemesini geçtiğimiz yıl mart ayında tamamlayan Daire, yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu hükmetti. Karar bu kez, yapılan itiraz sonrası Yargıtay’a taşındı. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, İstinaf Mahkemesi kararının da onanması yönünde görüş bildirdi.

Dosyaya bakan Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. Hürriyet'in haberine göre, 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi. Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, Vedat Tarhan’a tahliye kararı verilmesini “Tüyler ürperten bir karar” sözleri ile yorumladı.

"Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş"

Uçanok “Emre Yıldır, çocuk yaştan itibaren yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Yerel mahkeme yerinde bir karar vermişti. Bu karar istinaf aşamasından da geçti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da ‘onama’ talepli bir tebliğname hazırladı. Her şey yolunda gidiyor derken bir de duyduk ki sanık tahliye olmuş. Hemen Daire ile temasa geçtik. Bozma kararı henüz sisteme yüklenmemiş. Ancak cezaevine giden yazıyı aldık."

 

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