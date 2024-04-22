Yiğitseniz bunu da eleştirin! AK Partili milletvekilinin tatilini eleştiren CHP'liler Defne Samyeli'nin çıplak Maldivler pozuna sözünüz yok mu?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako yat kulübünde yediği ıstakoz uzun süre Türkiye'de gündem oldu. Münferit bu hadisenin yanına, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz’in Maldivler tatilini de ekleyen CHP'ye yakın medya, tüm mütedeyyinleri "riyakarlıkla" suçladı.

Filiz'in Maldivler'de tatil yapmasını "suç" sayan Sözcü gazetesi, aynı tatili kendi mahallelerinden olan Defne Samyeli yapınca tek kelime edemedi.

Teşhir ederek sergilediği çıplak vücudunu sosyal medyadan paylaşan Defne Samyeli'nin fotoğrafları 'cesur poz' olarak lanse edildi.

Sözcü, Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün başta olmak üzere muhalif medyanın riyakar tutumu orta yerde dururken, AK Partili Filiz ise kendisine yönelik eleştirilere şu cevabı vermişti:

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“2018 yılında milletvekilliği görevimi tamamladım ve 2018 yılından bugüne kadar belediye başkanlığı dışında hiçbir yerde aktif görevim yok. 40 yıllık sanayici ve iş adamıyım. Ailemle ve torunlarımla yapmış olduğum bir tatil üzerinden maksatlı, haksız ve haddini aşan sözler söylüyorsunuz. Torunlarım hakkında yorumlar yapıyorsunuz, yapmayın”