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Aktüel Yiğithan Kılıç kimdir? Yiğithan Kılıç başarıları
Aktüel

Yiğithan Kılıç kimdir? Yiğithan Kılıç başarıları

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı. Peki Yiğithan Kılıç kimdir? İşte Yiğithan Kılıç başarıları.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:01:00 - 2021-11-14 11:02:08
Yiğithan Kılıç kimdir? Yiğithan Kılıç başarıları

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti. Bosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda 2 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Mikel Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, kızlar 42 kiloda da Nehir Geniş bronz madalya aldı.

Yiğithan Kılıç istatistikleri

29 kayıtlı dövüş, dövüşçü bunlardan 19'unu kazandı.Dövüşler sırasında 553 can puanı dağıtıldı ve 386 kişi toplandı. 1 altın puan kazandı ve 2 kaybetti. 18'i uluslararası, 0'ı ulusal olmak üzere toplam 18 turnuvaya katıldı.

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