  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte işgalci İsrail'in vahşeti!
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan açıklama
Başlarını bile kaldıramıyorlar... Hayvanlara yapılan eziyet tepki çekti!
Pakistan'da çatışma
Spor Yiğit Şardan kaç oy aldı?
Spor

Yiğit Şardan kaç oy aldı?

Galatasaray Kulübü, başkanını seçti. Burak Elmas, 1541 oyla yarışı kazandı. Galatasaray başkan seçimlerinde aday olan isimlerden biri de Yiğit Şardan'dı. Peki, Yiğit Şardan kaç oy aldı? Yiğit Şardan Galatasaray başkanlık seçimlerinde kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-19 23:33:00 -
Yiğit Şardan kaç oy aldı?

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Yiğit Şardan kaç oy aldı?

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.

Yiğit Şardan kimdir?

1963 yılı İstanbul doğumlu olan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'ni bitirmiştir. Reklam, İletişim ve TV içeriği alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1992 yılında reklam kariyerine bir süre ara vererek Türkiye’nin en büyük televizyonlarından ATV'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Şardan 2013 yılında fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek gayesiyle YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.

Galatasaray yeni başkanı kimdir?
Galatasaray yeni başkanı kimdir?

Spor

Galatasaray yeni başkanı kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay