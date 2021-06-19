Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Yiğit Şardan kaç oy aldı?

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.

Yiğit Şardan kimdir?

1963 yılı İstanbul doğumlu olan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'ni bitirmiştir. Reklam, İletişim ve TV içeriği alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1992 yılında reklam kariyerine bir süre ara vererek Türkiye’nin en büyük televizyonlarından ATV'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Şardan 2013 yılında fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek gayesiyle YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.