0553 313 94 23

Yiğit Bulut'tan yerel seçim açıklaması

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, "Birçok alanda dev adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:59
Yiğit Bulut'tan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"4,5 yıllık yeni bir maraton başladı"

Açıklamasında seçim sonuçlarını yorumlayan Bulut, "Seçim bitti... Bu sabah itibariyle tartışma bitti... KAZANAN TÜRKİYE Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ'ın İstanbul ve Ankara konuşmalarından çıkan önemli mesaj; başta ekonomi, savunma sanayii, millileşme gibi konular olmak üzere 4,5 yıllık yeni bir maraton bu sabah başladı" ifadelerini kullandı.

"Birçok alanda dev adımlar atılacak"

Paylaşımının devamında "Tartışmalarla kaybedecek zaman yok" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Ekonomide, Savunma Endüstrimizin millileşmesinde, alt yapıda, üst yapıda, yerlileşme-millileşme dinamikleri başta olmak üzere birçok alanda dev adımlar atılacak. HAYDİ HEP BİRLİKTE BAŞLAYALIM KAZANAN VE KAZANACAK OLAN TÜRKİYE."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 19:59
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Yiğit Bulut
  4. Istanbul
  5. İstanbul
  6. Türkiye
  7. Ekonomi
  8. Ankara
  9. Sabah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İstanbul küresel havacılık için stratejik bir merkez"
    1. "İstanbul küresel havacılık için..
    2. Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak..
    3. Oy torbaları Mahmut Tanal'a mı emanet?
    4. Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da..
    5. Türk Kızılay’dan Mozambik'te 233..
    6. Burdur'da otomobil şarampole devrildi:..
    7. Galatasaray'dan kayyım açıklaması:..
    8. Galatasaray Kulübünden kayyum açıklaması
    9. Bursa'da YSK sonuçları açıkladı! İşte..
    10. Şırnaklılar seçimi AK Partili adayın..
    11. 5G teknolojisi zararlı mı? Uzmanlar..
    12. Trabzonspor, Antalyaspor maçı..
    13. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    14. Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki..
    15. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28..
    16. Almanya sonuçlara çok sevindi!..
    17. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    18. AÖF bahar dönemi vize sınav giriş..
    19. Muş Valiliği gösteri, toplantı ve..
    20. Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim..
    21. Buteflika görev süresi dolmadan istifa..
    22. Yiğit Bulut'tan yerel seçim açıklaması
    23. AA seçim sonuçlarını açıkladı!
    24. Zimbabve'deki Idai kasırgası ve seller
    25. Suudi Arabistan Katar vatandaşı..
    26. İstanbul’da aralarında tutarsızlık..
    27. Nikaragua’da muhalefetten “sürekli..
    28. Kaynarca’da bin 700 hindi yavrusu..
    29. Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
    30. Siverek’te 2 ayrı trafik kazasında 4..
    Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
    Oy sayma işlemi devam ederken Davutoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı