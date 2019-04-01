Yiğit Bulut'tan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"4,5 yıllık yeni bir maraton başladı"

Açıklamasında seçim sonuçlarını yorumlayan Bulut, "Seçim bitti... Bu sabah itibariyle tartışma bitti... KAZANAN TÜRKİYE Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ'ın İstanbul ve Ankara konuşmalarından çıkan önemli mesaj; başta ekonomi, savunma sanayii, millileşme gibi konular olmak üzere 4,5 yıllık yeni bir maraton bu sabah başladı" ifadelerini kullandı.

"Birçok alanda dev adımlar atılacak"

Paylaşımının devamında "Tartışmalarla kaybedecek zaman yok" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Ekonomide, Savunma Endüstrimizin millileşmesinde, alt yapıda, üst yapıda, yerlileşme-millileşme dinamikleri başta olmak üzere birçok alanda dev adımlar atılacak. HAYDİ HEP BİRLİKTE BAŞLAYALIM KAZANAN VE KAZANACAK OLAN TÜRKİYE."