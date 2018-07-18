Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşe yazısında yatırımcıları TL varlıklarda alıma yönlendirdi.

"ONLARA DAHA PAHALIYA SATACAKSINIZ"

Bulut'un yazısında kullandığı "Yabancılar ne satıyorsa alın! Sonra geri dönüp onlara daha pahalıya satacaksınız." ifadeleri dikkat çekti.

"KISA VADELİ DÜŞÜNMEYİN"

Yiğit Bulut yazısında, "‘Yabancılar satıyor’ dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. Bu yüzden size şunu söylüyorum: Türk şirketleri altın ve dolar, hatta euro bazında tarihi dip seviyelerden işlem görüyor. Hazine bonolarında ciddi getiri var. Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın." ifadelerini kullandı.