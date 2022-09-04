Yiğit Bulut'tan olay çağrı! "Malınızı ucuza kaptırmayın"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurduğu Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında iddiada bulundu. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar!" ifadesini kullandı.

Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini söyledi.

Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.