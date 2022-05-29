Yiğit Bulut'tan dikkat çeken tweet! Ezanla ilgili hayallere işaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ezansız İstanbul hayali peşinde koşanlara göndermede bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Bulut, "Ezansız İstanbul' hayali peşinde koşanlar, içeride ve dışarıda bütün hainler ve işbirlikçiler ile bir olsanız, hatta İstanbul’un yönetiminde bazı koltukları ele geçirip, Atina’da o işbirlikçilerden 'ezansız İstanbul' sözleri de alsanız, her defasında 'constantinople' de deseniz, büyük Türk milletinin elinden bir karış toprak dahi alamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bulut, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti coğrafyasına sonuna kadar sahip çıkacak ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde ezan sonsuzluğa yankılanacaktır. 'Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'"