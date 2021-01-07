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Dünya Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil
Dünya

Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ABD’deki darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ortaya çıkan görüntüler “birleşik devletlerin” artık çok kolay bir şekilde “birleşik” olamayacağını gösteriyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 01:58:00 - 2021-01-07 02:08:26
Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil

ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen grupların ABD Kongre binasını basması dünyayı ve ülkeyi şoke etti. Demokratlar bunu bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Kongre binasında polis ateş etmesi sonucu da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, “ABD VE AB’nin hızla dağılma sürecine girmesi yeni bir dünya denklemini zorluyor. Bu bağlamda Türkiye’nin yıldızının parladığı ve yeni arayışların-senaryoların hızlanması gerektiği çok açık! ABD VE AB senaryolarına hapsedilen bir Türkiye yerine kendi yolunu çizen Türkiye. Ortaya çıkan görüntüler “birleşik devletlerin” artık çok kolay bir şekilde “birleşik” olamayacağını gösteriyor... Kendini “dünyanın en demokratik ülkesi” olarak tanımlayan Amerika’nın yaşadığı “bugün”, müttefiki olarak bizleri kaygıyla izlemeye sevk ediyor!” dedi.

 

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