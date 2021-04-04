Yiğit Bulut: Milletin seçtiklerine karşı bir teşebbüs olacaksa...

104 emekli amiral, gece yarısı bir ihanet bildirisi yayınladı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" şeklinde skandal ifadeler kullanılarak darbe iması yapıldı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ihanet bildirisine tepki gösterdi.

Bulut, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Türk Milleti’nin iradesine rağmen, okyanus ötesinden alınan emirler ile Türk Milleti’nin seçtiklerine karşı bir teşebbüs olacaksa, büyük Türk Milleti olarak irademizi ölümüne korumak için hazırız, bekliyoruz. Bu sefer sonunuz hapis değil mezar olur #herkeshaddinibilecek"

İşte o tweet: