Yiğiner yönetimi kolları sıvadı! TESK’te yeni dönemin yol haritası belirlendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında gerçekleştirilen yeni dönemin ilk Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısına TESK Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın ve İsmail Karacabey ile Denetim Kurulu Üyeleri Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya katılım sağladı. Toplantıda, esnaf ve sanatkârların sorunları ile çözüm önerileri ele alınırken, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ve görev dağılımları değerlendirildi.

4 İSİM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımı kapsamında TESK Genel Başkan Vekili olarak Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere görevlendirildi. Yeni dönemin ilk Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısında alınan kararların, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ESNAFIN SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM PLANLARI

Toplantıda esnaf ve sanatkârların karşı karşıya kaldığı sorunlar, talepler ve beklentileri değerlendirilerek çözüm odaklı çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli temasların gerçekleştirilmesi, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerin artırılması ve teşkilatın sahadaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızlandırılması ele alındı.