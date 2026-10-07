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Spor
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Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

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Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Fenerbahçe'de Ocak ayı hareketliliği şimdiden başladı.

#1
Foto - Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Gabriel Barbosa, yeniden Avrupa'ya adım atmak istiyor. "Gabigol" olarak bilinen futbolcunun Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kulüplere mesaj gönderdiği belirtildi.

#2
Foto - Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Gabriel Barbosa, aralık ayında Santos'la kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Cruzeiro'ya dönecek. Kariyerinin erken dönemlerinde Inter ve Benfica'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yeniden Avrupa'yı denemek istiyor.

#3
Foto - Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Dünya futbolunda "Gabigol" olarak bilinen Gabriel Barbosa, yeniden Avrupa sahnesine adım atmak istiyor. Fanatik'te yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun Avrupa'dan bazı kulüplere mesaj yolladığı ve bunların arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürüldü.

#4
Foto - Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Gabriel Barbosa bu sezon 43 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu müsabakalarda 23 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki santrfor oca ayında, 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Cruzeiro'ya geri dönecek.

#5
Foto - Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?

Gabriel Barbosa önceki yıllarda da zaman zaman Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transferin gerçekleşmesine çok şans verilmemişti. "Gabigol" takma adıyla ün salan Brezilyalı futbolcu, kariyerinin başlarında Avrupa'da Inter ve Benfica forması giymişti.

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