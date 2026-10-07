Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?
Fenerbahçe'de Ocak ayı hareketliliği şimdiden başladı.
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Fenerbahçe'de Ocak ayı hareketliliği şimdiden başladı.
Gabriel Barbosa, yeniden Avrupa'ya adım atmak istiyor. "Gabigol" olarak bilinen futbolcunun Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kulüplere mesaj gönderdiği belirtildi.
Gabriel Barbosa, aralık ayında Santos'la kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Cruzeiro'ya dönecek. Kariyerinin erken dönemlerinde Inter ve Benfica'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yeniden Avrupa'yı denemek istiyor.
Dünya futbolunda "Gabigol" olarak bilinen Gabriel Barbosa, yeniden Avrupa sahnesine adım atmak istiyor. Fanatik'te yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun Avrupa'dan bazı kulüplere mesaj yolladığı ve bunların arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürüldü.
Gabriel Barbosa bu sezon 43 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu müsabakalarda 23 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki santrfor oca ayında, 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Cruzeiro'ya geri dönecek.
Gabriel Barbosa önceki yıllarda da zaman zaman Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transferin gerçekleşmesine çok şans verilmemişti. "Gabigol" takma adıyla ün salan Brezilyalı futbolcu, kariyerinin başlarında Avrupa'da Inter ve Benfica forması giymişti.
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