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İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

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İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, milli arada gösterdiği performansla dikkat çeken Romelu Lukaku'nun 6 hafta içinde bambaşka bir oyuncu olacağını belirtti.

#1
Foto - İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Romalu Lukaku henüz istenilen başarıyı gösteremedi. Öte yandan Muriqi'nin arkasında kalan ve fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Belçikalı futbolcu, milli takımda oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında performansını yükseltti.

#2
Foto - İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, Sporza'ya yaptığı değerlendirmede Lukaku'nun performansının umut verici olduğunu söyledi.

#3
Foto - İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

-Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı

#4
Foto - İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor...

-Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde altı hafta içinde tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir futbolcu.

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