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Ekonomi YHT’lerde sefer sayıları 12 Aralık itibarıyla artırılacak
Ekonomi

YHT’lerde sefer sayıları 12 Aralık itibarıyla artırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerde (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla günlük sefer sayıları 40’tan 42’ye çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:21:00 -
YHT’lerde sefer sayıları 12 Aralık itibarıyla artırılacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, son olarak özellikle Ankara-İstanbul arasında hafta sonu yolcu yoğunluğu olması nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar günleri ilave YHT’ler işletmeye başladıklarını anımsatarak, diğer günlerde de yolcu talebi oluşması nedeniyle ilavelerin haftanın her günü işletileceğini söyledi.

YHT’lerin hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım olanağı sunduğunun altını çizen Pezük, şöyle devam etti: “YHT’ler hizmet verdiği illerimiz arasında seyahat süresini önemli ölçüde kısalttı ve günlük yaşamın bir parçası oldu. Vatandaşlarımıza YHT’lerle sağladığımız hız, konfor ve ekonomik ulaşımın yanında hizmet kalitesini artırmak, müşteri memnuniyetini yüksek tutmak için sürekli yenileniyoruz. Bunun sonucunda da işlettiğimiz tüm trenlerde talep artışı yaşıyoruz. Son olarak Ankara-İstanbul arasında hafta sonları işletmeye başladığımız ilave seferleri 12 Aralık’tan itibaren tüm hafta işletmeye başlıyoruz.”

‘Şeb-i Arus' seferleri

Salgın nedeniyle ara verilene kadar Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için her yıl düzenli ilave seferler işlettiklerini anımsatan Pezük, Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) münasebetiyle ilave sefer işleteceklerini bildirdi. Pezük, “Ankara’dan Konya’ya törenler için seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için 17 Aralık’ta Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri işleteceğiz” açıklamasında bulundu.

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