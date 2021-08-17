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Ekonomi YHT’lerde günlük sefer sayısı 40’a çıkıyor
Ekonomi

YHT’lerde günlük sefer sayısı 40’a çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, bugün itibarıyla 36’dan 40’a yükseltilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:30:00 -
YHT’lerde günlük sefer sayısı 40’a çıkıyor

Yolcu talepleri doğrultusunda Konya-İstanbul, Ankara-İstanbul hatlarındaki YHT sefer sayısı karşılıklı olarak artırıldı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir-Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günlük toplam 36 sefer gerçekleştiren YHT’lerin sefer sayısı, bugünden itibaren 40’a çıkacak. Sefere konulan YHT’ler Ankara’dan saat 11.10’da, İstanbul/Söğütlüçeşme’den 17.25’te, Konya’dan 10.00’da, İstanbul/Söğütlüçeşme’den 16.50’de hareket edecek. Yeni düzenlemeyle, YHT’ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek. İLK

Seferler 'Ekspres YHT' olarak hizmet veriyor

YHT’ler, Ankara-İstanbul hattında ilk seferlerini “Ekspres YHT” olarak yapmaya devam ediyor. İstanbul-Konya-Alanya hattında YHT artı otobüs bağlantısıyla kombine taşımacılıkla hizmet veriliyor. Bugüne kadar 58 milyon yolcu taşıyan YHT’ler, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da da Başkentray’a geçiş imkanı sunması sayesinde yolcuların şehir içine kolaylıkla ulaşmalarını da sağlıyor.

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