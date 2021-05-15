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Ekonomi YHT’ler, günde 22 sefer yapacak
Ekonomi

YHT’ler, günde 22 sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ile Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs’tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:52:00 -
YHT’ler, günde 22 sefer yapacak

Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehirİstanbul hatlarında yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek YHT’ler günde 22 sefer icra edecek. Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. YHT’ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Marmaray da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe hattında 8 dakika, Halkalı-Gebze hattında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş hattında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek. Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren seferlerinde değişikliğe gidilmişti.

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