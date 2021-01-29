“YHT setlerini işletecek insan kaynağına ihtiyaç artacak”

TCDD Taşımacılık AŞ koordinatörlüğünde hazırlanan proje, 2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında Ulusal Ajansa sunuldu. Proje, 239 teklif arasından seçilen 30 proje arasına girerek, Avrupa Birliği’nden 193 bin 661 avro hibe almaya hak kazandı.

Nüfusun yüzde 42'sine hizmet veriliyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, 2003’ten bu yana demir yolu öncelikli yatırımlar sonucu Türkiye’nin dünyada sayılı YHT işletmecisi ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde devam eden yüksek hızlı ve hızlı demir yolu projeleriyle 12 bin 803 kilometre olan demir yolu uzunluğunun, 2023’te 16 bin 675 kilometreye ulaşacağını belirten Pezük, halen 1213 kilometrelik YHT hattıyla nüfusun yüzde 42’sine verilen hizmet ülke geneline yayılırken hem YHT setine hem de bu setleri işletecek insan kaynağına ihtiyacın artacağını bildirdi.

“Avrupa'daki eşdeğerleri gibi eğitilecek”

Pezük, Türkiye’nin demir yolu ağının, entegrasyon içinde bulunduğu Avrupa Birliği ulusal demir yolu sistemlerinin karşılıklı işletilebilirlik (TSI) kural ve ilkeleri doğrultusunda çalıştırılmasının hedeflendiğine işaret ederek şöyle konuştu: “Bu hedef doğrultusunda başlatılan High-Speed MAPDaR Projesi ile YHT setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en iyi duruma getirilmesi, kalite güvencesi temelinde Avrupa’daki eşdeğerleri gibi eğitilmesi ve belgelendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda YHT işletmeciliğinin kalitesinden ve güvenliğinden sorumlu YHT seti bakımcısı mesleği hem ulusal hem uluslararası meslek standardına kavuşturulacak.” Pezük, dün başlatılan ve 36 ayda tamamlanması öngörülen projenin, gelecekte sektör açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağını, her geçen gün güçlenen ve gelişen demir yolu sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlara sahip insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı vereceğini belirterek, sektöre ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.