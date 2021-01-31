YHT projeleri uzakları yakın edecek

Türkiye’nin en önemli yatırımlarından olan yüksek hızlı tren (YHT) projeleri tamamlandığında iller arasında ulaştırma süreleri önemli ölçüde azalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2009’da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir Hattı’yla YHT işletmeciliğine başladı ve böylece dünyada 8. Avrupa’da 6. YHT işleticisi konumuna geldi.

Konforlu, hızlı ve modern

Ankara-Konya Hattı 2011’de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014’te faaliyete geçerken konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinde doğrudan 7 il, ülke nüfusunun yüzde 33’üne (doğrudan ve dolaylı 13 il yüzde 43) ulaşıldı. Geride kalan dönemde YHT hat uzunluğu ise 1213 kilometreye yükselirken, bugüne kadar YHT konforu ve hızıyla 56,1 milyon seyahat gerçekleştirildi. YHT’lerle AnkaraEskişehir arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası 8 saatten 4 saate, Ankara-Konya arasında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasında 11 saatten 4,5 saate düştü.

2,8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösterdi. Buna karşın geçen yıl Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda 462 bin 524, Ankara-Konya Hattı’nda 591 bin 526, Ankara-İstanbul Hattı’nda 1 milyon 270 bin 451, Konya-İstanbul Hattı’nda 508 bin 638 olmak üzere toplam 2 milyon 833 bin 139 yolcu seyahat etti. Mevcut hatların dışında 1889 kilometrelik Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatlarında ise yapım çalışmaları devam ediyor. Performans testlerine başlanan Ankara-Sivas YHT Hattı’nın ilk etapta Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminin hizmete alınması için yoğun çalışma yürütülüyor. Proje sona erdiğinde 2 il arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, seyahat süreside 12 saatten 2 saate düşecek.

14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek

Yapımı devam eden Ankara (Polatlı)-İzmir arasında devam eden demir yolu projesi tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye ve yaklaşık 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Konya-Adana güzergahındaki projeler bitirildiğinde de söz konusu iller arasında seyahat süresi 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek. Mersin-Gaziantep arasında ise bugünün koşullarında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak.

Halkalı-Kapıkule'de çalışmalar sürüyor

Öte yandan yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği saatte 200 kilometre mesafe kat etmeye uygun yüksek hızlı tren hatlarının inşası da sürdürülüyor. Halkalı-Kapıkule Projesi’nin 1. etabı olan Çerkezköy-Kapıkule güzergahında da yapım çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek, mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Toplam 14 bin 273 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmaları devam ediyor.