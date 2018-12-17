0553 313 94 23

YHT kazası şüphelilerine tutuklama talebi

Ankara'da meydana gelen YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
YHT kazası şüphelilerine tutuklama talebi

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
  1. Konya
  2. Ankara
  3. YHT kazası
  4. ankara tren kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    1. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    2. Fransa'da polis sendikasından..
    3. Başkan Erdoğan Konya'da akşam yemeğinde
    4. Erkekler nazlı oluyor
    5. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    6. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    7. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    8. Kadınlarda kasık ağrısı
    9. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    10. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    11. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    12. Emeklilere iki zam birden!
    13. Nasırdan kurtulmak için...
    14. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    15. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    16. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    17. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    18. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    19. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
    20. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!