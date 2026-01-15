YHT biletlerine yeni yıl zammı: İstanbul-Ankara arası bakın kaç lira oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir süredir kulislerde konuşulan yeni yıl zammı kararı resmen uygulamaya alındı. Yapılan düzenlemeyle birlikte Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerinde artış yaşandı.

İstanbul–Ankara bilet fiyatı 930 TL oldu

Zam sonrası en yoğun kullanılan hatlardan biri olan İstanbul–Ankara YHT güzergahında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi.

YHT zamları yeni yılda da gündemde

Yüzde 19’luk fiyat artışı, özellikle sık seyahat eden yolcular arasında tepkiye neden olurken, YHT bilet fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu. Yetkililerden ise zamla ilgili henüz ek bir açıklama yapılmadı.