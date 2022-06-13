YHT biletlerine büyük zam! Son altı ayda tam 4 kez...

Ulaşım zamlarına bir yenisi daha eklendi. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 zam yapıldı. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında 15 zam yapıldı. Bu son gelen yüzde 30 son zamla birlikte 2022'de YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu. Yapılan zamla birlikte Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya yükseldi. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.





6 ayda 4'üncü zam

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında 15 zam yapıldı. Bu son gelen yüzde son zamla birlikte 2022'de YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

Ankara-İstanbul arası 195 lira oldu

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.