YHT, 60 milyon yolcu taşıdı

TCDD Taşımacılık AŞ verilerine göre, Türkiye 2009’da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir hattıyla YHT işletmeciliğine başladı ve bugün dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı YHT işleticisi konumuna geldi.

Ankara-Konya YHT Hattı 2011’de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014’te faaliyete geçerken konforlu, hızlı, modern seyahat hizmetiyle doğrudan 7 ile ve ülke nüfusunun yüzde 33’üne (doğrudan ve dolaylı 13 il ve nüfusun yüzde 43’üne) ulaşıldı.

Geride kalan dönemde YHT hat uzunluğu 1213 kilometreye yükselirken bugüne kadar YHT konforu ve hızıyla yaklaşık 60 milyon seyahat gerçekleştirildi.

YHT’lerle Ankara-Eskişehir hattında seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul hattında 8 saatten 4,5 saate, Ankara-Konya hattında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul hattında 11 saatten 4 saat 50 dakikaya düştü. Bu aya kadar Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda 18 milyon 744 bin, Ankara-Konya Hattı’nda 16 milyon 539 bin, Ankara-İstanbul Hattı’nda 17 milyon 635 bin, Konya-İstanbul Hattı’nda 6 milyon 301 bin olmak üzere toplam 59 milyon 215 bin yolcu seyahat etti.

Açılışından bu yana 59,2 milyon yolcunun kullandığı YHT’lerde günlük ortalama 18 bin yolcu taşınırken bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul hattında seyahat ediyor.