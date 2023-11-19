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Ekonomi Yevmiyesi 1500 TL ama eleman bulamıyorlar
Ekonomi

Yevmiyesi 1500 TL ama eleman bulamıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-11-19 09:40:00 -
Yevmiyesi 1500 TL ama eleman bulamıyorlar

Hatay’da asrın felaketinin ardından yevmiyeler bin 500 TL’yi bulmasına rağmen inşaat sektöründe çalışacak vasıflı ya da vasıfsız eleman bulma konusunda sorun yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yıkılmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte devlet tarafından binlerce bina yapılırken vatandaşlar da bireysel olarak kendi yaşam alanlarını inşa ettiriyor.

İnşaat sektöründe iş yoğunluğun yaşandığı Hatay’da ustalar için yevmiler bin ile bin 500 TL arasında değişiyor. Yevmiyelerin yüksek olduğu şehirde inşaat sektöründe vasıflı ya da vasıfsız eleman bulma konusunda sorun yaşanıyor.

“Yevmiyeler; binden başlıyor, bin 500’e kadar var”

Kalıpçı ustası Ahmet Turunç, ülke genelinde iş bulamayan ustaları çalışmak için Hatay’a davet ederek, “Şuan Hatay’da her tarafta iş var. İlla kalıpçı olmasa da bile inşaatta her türlü iş var. İş var ama işçi bulamıyoruz. İşçilere ihtiyaç var Hatay’da. Tek başımıza hem ustayız, hem işçiyiz artık ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Depremde vefat eden arkadaşlarımız oldu, sağ kalanlar da buradan göçtü. Benim yevmiyem bin lira. Diğer meslek gruplarında az olan da var fazla olan da var. Yevmiyeler binden başlıyor, bin 500’e kadar var. Bu fiyatlarda bile eleman yok. Bizim işimiz ağır, hiç kimse evladını böyle ağır işlerde çalıştırmak istemiyor. Diğer konuda memleketimizde kimse kalmadı. Gelen başımızın tacı, burada iş var. Kimse burada boşta kalmaz” dedi.

Kalıpçı ustası Yusuf Keleş, Hatay’da iş olduğunu fakat işçi olmadığını belirterek, “Memlekette iş var ama işçi yok. İşçi bulunmuyor, milletim çoğu bıraktı ve gitti. İl dışına gittiler, depremden dolayı herkes bırakıp gitti. İşçi bulunmuyor. Yevmiyeler 700-800-bin lira. Meslek gruplarına göre, yevmiye bin 200 lirayı da buluyor” şeklinde konuştu.
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Yorumlar

Serhat

Ya ülkenin ekonomik durumu o kadar iyi ki 45 bin liraya elaman bulamıyor kimse ..

Alï

Araplar olmasa seralarda calısacak işçi yok. Biraz cebi dolan esnaf oluyor onlarda işçi çalıştırıyor.
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