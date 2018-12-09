Yevhen Seleznyov'dan flaş açıklama: Türkiye’nin 1 numaralı kulübü Galatasaray’da oynamak istiyorum

Akhisarspor’da kadro dışı bırakılan Seleznyov, Galatasaray’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz TV’ye konuşan Ukraynalı futbolcunun son olarak Çaykur Rizespor’la prensip anlaşmasına vardığı (TRT Spor) iddia edilmişti fakat Okan Buruk, Galatasaray maçının ardından bu iddiaları doğrulamadı.

''Galatasaray'da oynamak istiyorum''

Sezon başında beni Galatasaray’a göndermediler. Sonra da kadro dışı bıraktılar. Hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir. Galatasaray’da oynamak istiyorum Kim Galatasaray’da oynamak istemez ki? Türkiye’nin 1 numaralı kulübü. Eğer kulübüm izin verirse ara transferde Galatassaray’a giderim.