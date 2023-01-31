10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, cumhurbaşkanı adaylarını hala açıklayamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyen masadaki parti liderler, aylarca oyaladıkları seçmenin gazını almak için seçimi kazandıkları takdirde hangi icraata imza atacaklarını dün açıkladı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun "Yetti gayri, Atatürk Havalimanı açılacak, patates 5 TL olacak!" başlıklı yazısı şu şekilde:

Altılı masa, adayı açıklayamadı ama..

Seçimi kazandıkları takdirde hangi icraata imza atacaklarını, biraz karışık kafa ile de olsa, açıkladılar..

“Karışık kafa” diyorum.

Çünkü bir yandan İstanbul Sözleşmesi’ne dönüleceğini, metinde olmamasına rağmen açıklayan İyi Parti yetkilisi açıklama yaparken..

Diğer yanda, Saadet Partili yetkilinin, “Hayır, metinde İstanbul Sözleşmesi olmadığına göre, şifahi açıklamalar bizi bağlamaz” itirazı ile, daha birinci dakikada kavga başlamış oldu..

Biz anlatırken, bize felsefi anlatımlarla, “Bakın ne fedakarlıklarla, nasıl idealist söylemlerle biraraya geldik” diyorlardı..



Şimdi..

İdeallerini de, fedakarlıklarını da, birinci dakikada görmeye başladık..

İstanbul Sözleşmesi bir yana..

Altılı masanın vaadleri gerçekten(!) göz kamaştırıyor..



Diyorlar ki:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak değiştireceğiz.”

Onlar söylemiyor ama..

Bunun halkımıza yansıması, herhalde şöyle olacak..

“Bakanlığın ismi değişince, kadın cinayetleri yılda 300 ortalamadan, 100’e inecek, daha sonra da sıfırlanacak.”

Demek ki, bir kadını öldürmek isteyen vahşiler, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın isminin artık yeni dönemde, “Aile ve Çocuk Bakanlığı” olduğuna bakıp, “Hayır, asla, cinayet işlememeliyim” diyecek ve öldürmekten vazgeçecek..

Bir başka devasa icraat:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ismi, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak değiştirilecek.”

Etiler polis okulu üzerinden yıllarca tepinip, “Kent ormanı yapacağız” sözü veren CHP’liler, ardından kendileri belediyeye gelince, nasıl ki o alanı müteahhite, hem de vadeli sattılar..

Şimdi iktidara gelince, ilgili bakanlığın ismini değiştirecek ve ülkedeki şehircilik konusunu çözmüş olacaklar..

Sadece şehirciliği değil, İstanbul Belediyesi’nde 4 yıldır depremle ilgili tek iş yapmamışlardı ama. Şimdi bakanlığı ele geçirince, ismini değiştirince, bekleyen depremin tüm zararları, kendiliğinden ortadan kaldırılmış olacak..

Altılı masa, Ticaret Bakanlığı’nı da, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirmeyi vaad ediyor.

Böylece, hem ticaret erbabına, hem esnafa hem de vatandaşa, bakın hangi kolaylıklar gelmiş olacak:

Artık patates, kendiliğinden 5 TL’ye satılır olacak. Soğan ise, 4.5 TL olacak..

Aksine satış yapanlara, “Bakanlığın ismi değişti amca.. Artık eskisi gibi yapamazsınız” denilecek..

Bir çırpıda, vatandaşın enflasyon sorunu da çözülmüş olacak.

Tek tuşla, bakanlığın ismi değişecek, hayat değişecek..

İBB’de otobüs biletleri CHP kazandığı halde niye ucuzlamadı diye soranlar olursa, onlara karşı da altılı masanın vaadleri hazır..

Ne yapacaklar?

Onları daha sert cezalandırabilmek için..

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak, yerine Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kurulacak.”

“Bir kurul, yavrulama yapıp, iki kurul haline gelince, ne değişir ki” demeyin sakın..

Türkiye’deki adalet yokluğunun tek sebebi, iki kurul olması gerekir iken, bunun tek kurul halinde çalışması.

Bunu ikiye ayırdınız mı.. Türkiye’de asgariye inen hukuka aykırılıklar, şıppadanak sıfırlanacak..

Vaadlerde başka ne var?

“AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılması önlenecek!”

Affedersiniz, bu arkadaşlar değil miydi, “İyi Parti kongrelerini tamamlayamadı, seçime giremeyebilir” denildiğinde, CHP’li vekilleri ağlata ağlata, İyi Parti’ye hülle yolu ile yollayan?”

Veee, şimdi otobüs biletlerini, ulaşımı bedavaya getirecek dev icraatı müjdeliyorum..

Altılı masa oturmuş, uzun uzun görüşmeler yapmış ve ulaşımda fiyatların ucuzlaması için, dev icraata karar vermiş.

Kimse bu icraata cesaret bile edemezdi, hatırlatayım:

“Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa hazır hale getirilecek.”

Diyeceksiniz ki, “Daha üç yıl öncesine kadar, Atatürk Havalimanı zaten açıktı. Açık olduğu dönemde ulaşımda ne ucuzluk vardı ki, şimdi tekrar açılırsa, vatandaşın hayatı kolaylaşsın?”

Cevap hazır: “Sizi gidi Atatürk düşmanları sizi..”

Sorsak, bu arkadaşlara, “İstanbul Havalimanı ne olacak, rekor üstüne rekor kıran, aynı anda ikiden fazla uçağın iniş ve kalkış yapabildiği yeni havalimanı için planınız nedir? Çoktan kâr etmeye başlayan havalimanı, müze mi olacak, yoksa eskisi gibi maden ocağına mı döndüreceksiniz?”

Verecekleri cevap, “Biz o derse çalışmadık” olacaktır..

Bu arada, Kanal İstanbul’u iptal edeceklerini de ilan etmişler.

Yani diyorlar ki, “Biz yapma değil, yıkma ekibiyiz!”

Ben de, “size hayırlı yıkımlar” diyorum..

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