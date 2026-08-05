Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Halkın kanser olmasına sebep olanlara ağır darbe.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında ülke genelinde gerçekleştirilen 107 bin 113 gıda denetiminde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 37 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında ülke genelinde gerçekleştirilen 107 bin 113 gıda denetiminde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 37 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu belirterek, temmuz ayında yurt genelinde yoğun gıda denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yumaklı, 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 107 bin 113 işletmenin kontrol edildiğini ifade etti.
Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Yumaklı, 37 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
İşini kurallara uygun şekilde yapan işletmelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı ise tavizsiz mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.